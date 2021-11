30.11.2021 (online) NOWE KOMPETENCJE NA NOWE CZASY

09:30-09:45 Otwarcie i powitanie w imieniu Komitetu Sterującego Rady ds. Kompetencji Roman KANTORSKI , Przewodniczący Komitetu Sterującego Rady, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł WIDEŁ, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych 09:45-10:00 Powitanie w imieniu partnerów projektu Piotr ZABADAŁA , DyrektorDepartamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

ZastępcaPrezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Piotr BARTOSIAK, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki 10:00-10:15 Automotive Skills Alliance Petr DOLEJSI, Mobility & Sustainable Transport Director 10:15-10:45 FIT for 55 – implikacje dla branży automotive Egbert HOLTHUIS, Zastępca Dyrektora ds. Umiejętności, DG Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne, Komisja Europejska 10:45-11:05 Quality of VET and the involvement of the social partners Sune Holm PEDERSEN, Senior Adviser, Confederation of Danish Employers 11:05-11:25 Re- and upskilling best practices from the German Metal and Electrical Engineering Industry Teresa HORNUNG, Senior Adviser European Affairs, Confederation of German Employers’ Associations 11:25-11:55 Prezentacja raportu pt. ”Megatrendy w motoryzacji a inicjatywy sektorowe na rzecz rozwoju umiejętności w Europie.” dr Emilia DANOWSKA-FLORCZYK, Wojciech STĘCHŁY, dr Gabriela Ziewiec-Skokowska, Instytut Badań Edukacyjnych 11:55-13:00 Panel dyskusyjny – „Przełamywanie barier” dr Ewa ŁABNO-FALĘCKA , Head of Corporate Communication and External Affairs & PR, Mercedes Benz

Public Affairs Director Poland , Eastern Europe, Middle East & North Africa,The Adecco Group Lidia HYLLA, Kierowniczka Centrum Rozwoju Kompetencji i Organizacji, VW Poznań Moderator: Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych 13:00-13:20 Zespół Szkół w Chocianowie – najlepsze praktyki i nowe kompetencje w motoryzacji Ireneusz PODOLSKI, Nauczyciel przedmiotów mechatronicznych 13:20-13:40 Jak e-mobilność zmieni polski rynek pracy? Maciej MAZUR, Dyrektor Zarządzający w PSPA 13:40-14:00 Nowe kompetencje na nowe czasy dr Alicja PAWŁOWSKA-PIORUN, Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu 14:00-14:20 European Battery Alliance Academy – czyli jak uczyć się od najlepszych Katarzyna SOBÓTKA -DEMIANOWSKA, Head of Business, Central and Eastern Europe, InnoEnergy Central Europe 14:20-14:40 Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe kwalifikacje na nowe czasy Iwona CAPUTA, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 14:40-15:00 Pilotażowa próba wdrożenia SRK Katarzyna DŁUŻNIAK, Exact Systems 15:00-15:20 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym Henryk MICHALIK, Przewodniczący Prezydium Rady Sektorowej ds. kompetencji w motoryzacji Zachęcamy do rezerwacji miejsca już teraz.