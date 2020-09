18 września: B2B on-line z chińskimi firmami

Polska Agencja Inwestycji i Handlu w ramach współpracy z organizatorami Targów Produktów Europy Środkowo-Wschodniej w Ningbo oraz Bank of China zapraszają członków Polskiej Izby Motoryzacji z sektora przemysły motoryzacyjnego do udziału w matchmakingu online organizowanego na platformie Bank of China w dniu 28 września br. o godz. 9 AM (czasu polskiego).

Lista chińskich firm uczestniczących w wydarzeniu Lista firm_BOC Ningbo b2b matchmaking 28.09.2020.

Matchmaking jest stricte przygotowany dla polskich przedsiębiorców oraz a tym wypadku jest nastawiony na sektor spożywczy oraz automotive.

Zainteresowane firmy proszone są o wypełnienie „Registration Form” do dnia 16 września br. oraz przesłanie na adres: andrzej.juchniewicz@paih.gov.pl). W dalszym kontakcie pozostaną z Państwem osoby odpowiedzialne z ramienia Bank of China.