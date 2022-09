15.09.2022 V Ogólnopolska Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy”  

15 września 2022 r., Warszawa (formuła hybrydowa), udział bezpłatny

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan jest organizatorem V Konferencji upowszechniającej działania Sektorowej Rady do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizowanego projektu: „Sektorowa Rada ds. kompetencji-motoryzacja i elektromobilność” (POWR.02.12.00-00-SR01/17).

Konferencja uzyskała patronat European Vocational Skills Week a jej celem jest pokazanie najlepszych praktyk firm z sektora motoryzacji w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz dialogu na temat wyzwań przed jakimi stoi system nauczania zawodowego w sektorze motoryzacyjnym w Polsce.

PROGRAM

09:30-09:45 Otwarcie i powitanie w imieniu Komitetu Sterującego Rady ds. Kompetencji

Roman Kantorski, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

dr Janusz Michałek, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Paweł Wideł, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

09:45-10:00 Powitanie w imieniu partnerów projektu

Mikołaj Różycki, Zastępca Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Krzysztof Zaręba, Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:00-10:15 Komisja Europejska – FIT for 55 – implikacje dla branży automotive kompetencje

Manuela Geleng, Director for Jobs and Skills, European Commission

10:15-10:30 Elektromobilność w Polsce

Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10:30-11:00 Opportunities and challenges for skills and competences in the Swedish tech and engineering industries

Daniel Wennick, Teknikföretagens Head of office in Brussels

11:00-11:15 Dobre praktyki współpracy biznes – uczelnie w zakresie budowania kompetencji cyfrowych sektora IT

Piotr Bartkiewicz, Head of Delivery Center, Global Logic

11:15-12:45 Panel dyskusyjny: Cyfrowa transformacja przemysłu motoryzacyjnego



Moderator: Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Piotr Bartkiewicz, Head of Delivery Center, Global Logic

Tomasz Klekowski, Digital Transformation Expert and Technology Evangelist

dr Ewa Łabno-Falęcka, Director of Corporate Communication and External Affairs, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Rafał Rudziński, Prezes Zarządu, Robert Bosch

12:45-13:00 Praktyczne spojrzenie na proces transformacji cyfrowej w przemyśle motoryzacyjnym

Paweł Stefański, Prezes Zarządu Balluff

13:00-13:15 Przerwa lunchowa

13:15-13:35 Praktyczne rozwiązania podnoszące kompetencje w zakresie zielonych umiejętności i odporności klimatycznej w firmach

Jakub Gontarek, Ekspert ds. edukacji klimatycznej

13:35-13:55 Automotive Skills Alliance

Jakub Stolfa, President

13:55-14:55 Panel dyskusyjny: Kształcenie zawodowe na przykładzie Niemiec, Francji i Włoch



Moderator: Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Joanna Jaroch – Pszeniczna, Wicedyrektor, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)

Joanna Wierzbicka-Grajek, Manager Działu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

Anna Monika Stępień, Study Centre, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce – La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia (CCIIP)

14:55-15:10 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Henryk Michalik, Przewodniczący Prezydium Rady Sektorowej ds. kompetencji w motoryzacji



Serdecznie zapraszamy!

Udział w konferencji jest bezpłatny.