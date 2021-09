14 elektrycznych Solarisów już w Sosnowcu

W czwartek, 2 września, w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu odbyło się uroczyste przekazanie 14 nowych autobusów elektrycznych marki Solaris. Wraz z pojazdami firma Solaris zapewniła również infrastrukturę do ich ładowania. Nowo dostarczone modele są pierwszymi autobusami w Sosnowcu w nowych, metropolitalnych barwach.

Na podstawie zamówienia z sierpnia 2020 roku, firma Solaris dostarczyła do PKM Sosnowiec 14 autobusów elektrycznych: 9 jednoczłonowych Urbino 12 electric i 5 przegubowych Urbino 18 electric. Dodatkowo, producent przekazał do Sosnowca również infrastrukturę ładowania w postaci 3 ładowarek pantografowych (umożliwiających szybkie ładowanie w ciągu dnia) oraz 8 ładowarek zajezdniowych typu plug-in (dedykowanych do uzupełniania energii w nocy).

Wszystkie pojazdy zostały wyposażone w nowoczesne baterie typu Solaris High Energy. Komfortowe wnętrza autobusów, zaopatrzone w pełni zautomatyzowaną klimatyzację całopojazdową, pomieszczą odpowiednio 86 osób w przypadku Urbino 12 electric i 130 osób w Urbino 18 electric. Bezemisyjne i wyjątkowo ciche autobusy elektryczne zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania dla pasażerów, takie jak na przykład podświetlane ładowarki USB. Solarisy zostały doposażone w szereg udogodnień i środków bezpieczeństwa. Kontynuując dobre praktyki, PKM Sosnowiec po raz kolejny zdecydował o zamontowaniu w swoich pojazdach systemu kontroli trzeźwości dla kierowców. Autobusy posiadają również bramki liczenia pasażerów oraz kabinę kierowcy typu zamkniętego. Bezpieczeństwo zapewni system kamer, monitorujących przestrzeń pasażerską oraz drogę przed pojazdem, a także urządzenia obserwujące ulicę podczas cofania i monitorujące pantograf w trakcie ładowania baterii. Pojazdy zostały również wyposażone w system prekondycjonowania termicznego, który pozwala na automatyczne sterowanie ogrzewaniem, jeszcze zanim autobus wyruszy na codzienną trasę.

„Dzisiejsza uroczystość przekazania 14 nowoczesnych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania to dla nas bardzo ważne wydarzenie i projekt. Plany inwestycyjne Sosnowca, jak i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to świetny przykład transformacji transportu publicznego na transport bezemisyjny. Sosnowiec wpisuje się tym samym w najlepsze znane obecnie rozwiązania w Europie, przyjazne mieszkańcom, jak i środowisku naturalnemu”, podkreślił dr inż. Dariusz Michalak, Członek Zarządu firmy Solaris, który odpowiada za obszar Rozwoju produktu i Produkcji.

„Nasze przedsiębiorstwo komunikacyjne jest liderem nowych technologii. Jako pierwsi w aglomeracji mieliśmy autobus hybrydowy, potem również jako pierwsi zakupiliśmy autobus elektryczny. Szybkość zmian w PKM Sosnowiec może zaskakiwać, a ja mam nadzieję, że nowe „elektryki” będą równie dobre jak te, które kupiliśmy od firmy Solaris ponad trzy lata temu. Te trzy autobusy elektryczne przejechały już w sumie prawie milion kilometrów!”, powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Elektryczne Solarisy są pierwszymi autobusami w Sosnowcu w nowych – żółtych – metropolitalnych barwach. Nowoczesne, bezemisyjne autobusy powiększą bateryjną flotę Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu (PKM), w którym od trzech lat jeżdżą już trzy 12-metrowe Solarisy napędzane energią elektryczną. Współpraca PKM w Sosnowcu z firmą Solaris trwa już prawie 20 lat. Dotychczas producent dostarczył dla tego przewoźnika blisko 120 autobusów.

Na zdjęciu nr 1 od lewej: Arkadiusz Chęciński (Prezydent Sosnowca), Małgorzata Gutowska (Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego), dr inż. Dariusz Michalak (Członek Zarządu firmy Solaris Bus & Coach), Grzegorz Kwitek (Członek Zarządu GZM), Marcin Bazylak (Prezydent Dąbrowy Górniczej), Marek Pikuła (Prezes PKM Sosnowiec), Dorota Nowak (Członek Zarządu PKM Sosnowiec), Piotr Drabek (Dyrektor ds. technicznych PKM).

Zdjecia: UM Sosnowiec.