10 autobusów wodorowych Solarisa pojedzie do Górnej Bawarii

Łącznie 10 autobusów napędzanych wodorem zostanie dostarczonych w przyszłym roku do dwóch niemieckich klientów z regionu Górnej Bawarii. 5 Urbino 12 hydrogen zostało zamówionych przez przewoźnika Busreisen Ettenhuber GmbH, a kolejne 5 przez Martin Geldhauser GmbH & Co. KG.

Busreisen Ettenhuber GmbH oraz Martin Geldhauser GmbH & Co KG., dwóch prywatnych przewoźników autobusowych z Bawarii, zamówiło łącznie 10 Solarisów Urbino 12 hydrogen. Te supernowoczesne autobusy wzbogacą bezemisyjny transport publiczny w regionach Glonn i Hofolding w Górnej Bawarii. Dostawy zostaną zrealizowane w terminie do marca 2023.

„Nasze wieloletnie kontakty z prywatnymi przewoźnikami Busreisen Ettenhuber GmbH oraz Martin Geldhauser GmbH & Co. KG to świetny przykład długofalowej, rozwijającej się współpracy. Wkraczamy teraz na kolejny jej poziom, związany z przechodzeniem na najnowocześniejszą z dostępnych – technologię wodorową. Bardzo się cieszę, że aż 10 naszych Urbino 12 hydrogen będzie wspierać komunikację miejską w tych bawarskich regionach” – powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris, odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i After Sales.

Każdy z przewoźników zamówił po pięć modeli wodorowych autobusów. Pojazdy będą miały bliźniaczą specyfikację. Ich napędem będzie oś z zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. W każdym autobusie zostaną zamontowane ultranowoczesne zestawy ogniw paliwowych o mocy 70 kW. Wodór będzie magazynowany w pięciu zbiornikach o łącznej pojemności 1560 l, posiadających najwyższe dostępne na rynku zabezpieczenia przed rozszczelnieniem płaszcza zbiornika. Dzięki zastosowanej technologii autobusy będą mieć możliwość pokonania na pojedynczym tankowaniu minimum 350 km. Wodorowe Solarisy wyposażone są w stosunkowo niewielką baterię trakcyjną Solaris High Power, której zadaniem jest wspomaganie ogniwa paliwowego w chwilach największego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Autobusy będą posiadały po 50 miejsc siedzących każdy. Co warte uwagi, wodorowce do Górnej Bawarii zostaną wyposażone w MobilEye Shield+. System ten pozwala monitorować obszary, które znajdują się w tzw. martwej strefie. Jeżeli w tym obszarze znajdzie się pieszy lub rowerzysta, system ostrzeże kierowcę, zarówno poprzez sygnały akustyczne, jak i świetlne. MobilEye Shield+ będzie również wspierał kierowców swoimi dodatkowymi funkcjami: systemem rozpoznawania znaków drogowych, asystentem zmiany pasa, a także pasywnym asystentem hamowania. Wraz z autobusami przewoźnicy otrzymają również autorskie wsparcie zdalnej diagnostyki autobusów, w postaci nowoczesnego systemu eSConnect. Dzięki niemu przewoźnik może optymalizować działanie swojej floty, zwiększając dostępność pojazdów, ograniczając czas przestoju autobusów i unikając niepotrzebnych powrotów pojazdów do zajezdni.

Współpraca firmy Solaris z każdym z przewoźników sięga 2004 roku. W tym czasie producent dostarczył do przewoźnika Ettenhuber 112, a do operatora Geldhauser 55 autobusów. Teraz firmy rozpoczynają nowy etap, związany z wdrażaniem technologii wodorowej. W Europie nieustannie rośnie zainteresowanie tym bezemisyjnym rozwiązaniem napędowym. Wśród najnowszych kontraktów podpisanych przez firmę Solaris na autobusy wodorowe można wymienić 5 wodorowców do Palma de Majorka, 5 dla ÖBB Postbus oraz do 20 autobusów wodorowych dla Ústí nad Labem.